Роспотребнадзор напомнил омичам, как дышать при задымлении города от пожаров

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА
Как дышать при задымлении города от пожаров омичам рассказали в региональном управлении Россельхозназора. Рекомендации публикует пресс-служба ведомства.
Накануне Омск окутала едкая дымка. Как оказалось, гарь в областной центр принес ветер с горящих территорий. Леса, поля и даже поселки - 28 апреля в Омской области была зафиксирована 5 491 термоточка.
Специалисты рассказывают, что продукты горения негативно влияют на организм человека. Чтобы защитить себя от смога, который поражает дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, необходимо надевать маски, находясь на улице во время задымления, а в помещениях использовать бытовые климатические приборы или пылесос с водяным и тканевым пылеулавливателем.
Также специалисты рекомендуют во время задымления закрывать плотно окна в квартире, а также поменьше находиться на улице.
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