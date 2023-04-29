Роспотребнадзор напомнил омичам, как дышать при задымлении города от пожаров

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Как дышать при задымлении города от пожаров омичам рассказали в региональном управлении Россельхозназора. Рекомендации публикует пресс-служба ведомства.

Накануне Омск окутала едкая дымка. Как оказалось, гарь в областной центр принес ветер с горящих территорий. Леса, поля и даже поселки - 28 апреля в Омской области была зафиксирована 5 491 термоточка.

Специалисты рассказывают, что продукты горения негативно влияют на организм человека. Чтобы защитить себя от смога, который поражает дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, необходимо надевать маски, находясь на улице во время задымления, а в помещениях использовать бытовые климатические приборы или пылесос с водяным и тканевым пылеулавливателем.

Также специалисты рекомендуют во время задымления закрывать плотно окна в квартире, а также поменьше находиться на улице.

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