Двухлетний малыш пострадал в ДТП из-за пьяного омича-водителя

Фото: Госавтоинспекции
Из-за пьяного омича-водителя в ДТП пострадал двухлетний малыш. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Авария произошла 28 апреля около пяти часов вечера. Возле ТЦ «Континент» на объездной дороге столкнулись автомобили «ГАЗ-31105» и «Тойота Камри».
За рулем «Волги» ехал 28-летний водитель, который вылетел на встречку. Как оказалось позже, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В аварии пострадал он сам и пассажир «Тойоты» - двухлетний мальчик. Оба были доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
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