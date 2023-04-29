Двухлетний малыш пострадал в ДТП из-за пьяного омича-водителя

Фото: Госавтоинспекции

Из-за пьяного омича-водителя в ДТП пострадал двухлетний малыш. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла 28 апреля около пяти часов вечера. Возле ТЦ «Континент» на объездной дороге столкнулись автомобили «ГАЗ-31105» и «Тойота Камри».

За рулем «Волги» ехал 28-летний водитель, который вылетел на встречку. Как оказалось позже, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии пострадал он сам и пассажир «Тойоты» - двухлетний мальчик. Оба были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru