Омичка получила двое суток административного ареста за непристойное поведение в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Омска получила двое суток административного ареста за неоднократное непристойное поведение в зале суда. Еще до конца января 2023 года, когда были внесены изменения в законодательство, буйная омичка могла бы отделаться штрафом в 5 тысяч рублей.

— В 2022 году 46-летняя омичка, находясь в здании одного из городских судов, вела себя весьма некорректно: громко разговаривала, ругалась, переходя на крик, игнорировала требования судебного пристава прекратить противоправные действия. В результате женщина была дважды подвергнута административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ с назначением административных штрафов. Несмотря на подвергнутое ранее наказание, омичка, придя в суд в марте 2023 года, снова дала волю своему возмущению, совершив очередное правонарушение. За повторное неподчинение законным требованиям судебного пристава прекратить нарушать порядок в общественных местах женщина понесла наказание в виде 2 суток административного ареста, — рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области.

Отметим, ранее никто из жителей Омской области не был удостоен подобного наказания.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru