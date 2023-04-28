В деревне на севере Омской области сгорели 20 строений

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Сегодня, 28 апреля, в деревне Луговая Тюкалинского района Омской области пламя уничтожило 20 строений, среди них жилые дома, клуб и ФАП. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

По словам главы региона, на место пожара уже выехали спасательные службы и прокурор района. Скоро туда прибудет и руководитель районной администрации.

— Продолжаю получать тревожные новости с севера области. Сообщают о пожаре в деревне Луговая Тюкалинского района. По предварительной информации от огня пострадали около 20 строений. В том числе ФАП и клуб. На месте уже работают оперативные службы. Жителям оказывается вся необходимая помощь. Поручил главе района Ивану Ивановичу Куцевичу также прибыть на место, — сообщил Хоценко.

Напомним, сегодня, 28 апреля, Виталий Хоценко встретился с жителями села Чистоозерье Большереченского района, где накануне произошел пожара. По пострадавшему населенному пункту глава региона проехался на автомобиле, за рулем которого находилась пожилая местная жительница.

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