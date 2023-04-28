В Омске председатель ЖСК заработала на продаже несуществующих квартир 12 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении председателя ЖСК, обвиняемой в хищении свыше 12 миллионов рублей у пайщиков. Женщина вместе со знакомым обещала передать в собственность омичам несуществующие квартиры в многоэтажке.

— Обвиняемая договорилась с приятелем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о хищении денежных средств пайщиков. Согласно распределенным ролям, мужчина находил омичей, желающих приобрести недвижимость в строящемся многоквартирном доме в Советском округе, которых в последующем председатель ЖСК вводила в заблуждение о предоставлении в собственность квартир и заключала договоры паевого накопления на их строительство. В действительности в документах указывались несуществующие квартиры, расположенные на десятом нежилом этаже дома, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Всего с июля 2019 по июля 2020 года жертвами предприимчивой парочки стали девять человек. У них фигурантка дела с приятелем похитила свыше 12 миллионов рублей.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru