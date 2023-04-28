В трех округах Омска 27 апреля зафиксировали повышенное содержание пыли в воздухе

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Специалисты Обь-Иртышского УГМС в минувший четверг, 27 апреля, зафиксировали повышенное содержание пыли в воздухе сразу в трех округах Омска. Ее концентрация в Октябрьском и Советских округах превысила норму в 1,5 раза.

— 27 апреля 2023 года содержание пыли составило 1,4 и 1,5 ПДК в Ленинском округе, 1,03 ПДК в Октябрьском округе, 1,5 ПДК в Советском округе Омска, — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня вечером, 28 апреля, Омск накрыл густой дым. Информация о его происхождении отсутствует. Есть несколько версий: от горящей травы до лесных пожаров.

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