Антон Курьянов официально стал генеральным менеджером омского «Авангарда»

Фото: телеграм-канал «Охранники Крылова | ХК «Авангард».
Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Антон Курьянов. Руководство клуба заключило с ним контракт на два года.
Ранее занимавший эту должность Рашид Хабибулин займет место ассистента генерального менеджера клуба.
— Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать. В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон. После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть «Авангард». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ. Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей!, — прокомментировал назначение Курьянов.
Отметим, Антон Курьянов прошел большой пусть от воспитанника ДЮСШ омского клуба до тренера, много лет много лет был одной из главных звезд команды.
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