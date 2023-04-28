Фигурант уголовного дела Виктор Лупинос вновь стал главой Называевска в Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 апреля 2023 года Виктор Лупинос вновь возглавил Называевск. Об этом свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

Напомним, Лупином и экс-начальник РЭС Евгений Шаламов являются фигурантами уголовного дела о масштабного пожаре в Называевске в мае 2022 года. Тогда пламя уничтожило около сотни домов. Чиновника сначала отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. С 8 августа 2022 года город возглавлял Евгений Мальцев.

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