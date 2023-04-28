Екатеринбургского бизнесмена Ушакова отправили под домашний арест за дачу взятки в Омске

Уральский бизнесмен оказался бывшим политиком с интересным бэкграундом. Фото: пресс-служба прокуратура Омской области

Куйбышевский районный суд отправил екатеринбургского бизнесмена Геннадия Ушакова под домашний арест до 25 июня 2023 года по уголовному делу о даче взятки замдиректора омского депимущества Евгению Кондратьеву.

— Участвующая в судебном заседании прокурор Марина Денищенко выступила с заключением о целесообразности избрания данному лицу, признавшему вину и активно способствующему в расследовании преступления, меры пресечения в виде домашнего ареста. Ход дальнейшего расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Омской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Замдиректора департамента омской мэрии Евгения Кондратьева суд отправил на два месяца в СИЗО.

Напомним, в марте в одном из кафе по улице Ленина в центре Омска Ушаков передал уральскому чиновнику омской мэрии 970 тысяч рублей в виде взятки за заключение договора аренды помещений на Центральном рынке по заниженной стоимости, а также за покровительство.

Примечательно, что ранее бизнесмен Ушаков возглавлял отделение партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. Руководить местным отделением он начал сразу после того, как с этого поста ушел Александр Бурков, ставший впоследствии губернатором Омской области. К слову, сам Кондратьев также уроженец Екатеринбурга.

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