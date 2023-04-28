В Омске продолжается конкурс талантов среди сотрудников УФСИН «Родник души сибирской»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

В конце апреля в Омске состоялись очередные выступления фестиваля самодеятельного художественного творчества работников управления исполнения наказания «Родник души Сибирской». На этот раз на сцене выступили сотрудники ИК № 6 и № 9.

Выступление коллективов прошло на сцене учебно-исторического культурного центра ОМГУПСа под девизом «Своих не бросаем!». В состав творческого жюри вошли руководство и сотрудники УФСИН России по Омской области, ветераны уголовно-исполнительной системы, члены Общественного совета при УФСИН России по Омской области, члены Общественной наблюдательной комиссии и представители культурной общественности Омска. В фойе Дворца культуры была организована выставка-продажа товаров, производимых в учреждениях. На сцене и в зрительном зале присутствовала особая атмосфера патриотизма. Мероприятие состоялось в поддержку проведения специальной военной операции.

Фестиваль будет проведен до конца апреля и завершится традиционным гала-концертом, во время которого будут представлены лучшие номера, а также состоится награждение лауреатов и победителей.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

О фестивале

Ежегодный XXVI фестиваль самодеятельного художественного творчества работников УФСИН России по Омской области и членов их семей «Родник души Сибирской» продолжили сразу три коллектива: исправительная колония № 7, лечебно-исправительное учреждение № 10 и областная больница № 11 УФСИН России по Омской области.

Выступление коллективов прошло на сцене Дворца культуры «Звездный» под девизом «Своих не бросаем!». В состав творческого жюри вошли сотрудники УФСИН России по Омской области, ветераны уголовно-исполнительной системы, члены Общественного совета при УФСИН России по Омской области, члены Общественной наблюдательной комиссии и представители культурной общественности Омска.

Каждый год фестиваль посвящен знаменательным датам в истории России или определенной тематике. В этом году смотр посвящен юбилею фестиваля. За историю в 26 лет из небольшого самодеятельного конкурса «Родник души сибирской» вырос в фестиваль, ставший заметным культурным событием в Омской области. Время от времени конкурсантов оценивает жюри из профессиональных артистов, заслуженных работников культуры РФ и проч.