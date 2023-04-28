Омская компания, предложившая снести дом в Камерном переулке за 357 тыс. руб., не стала подписывать контракт

Ранее местные жители пожаловались, что расселенные двухэтажки в Камерном переулке стали пристанищем для наркоманов и бездомных. Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте».
Омская компания ООО «Инком», победившая в аукционе на выполнение работ по сносу дома № 3 в Камерном переулке, не стала подписывать контракт.
Ранее ООО «Инком» предложила снести расселенную двухэтажку за 357 тысяч рублей, что в несколько раз меньше, чем начальная стоимость контракта — 4,4 миллиона рублей. Всего в аукционе приняли участие 13 компаний.
Однако, несмотря на победу, компания в установленные сроки не подписала контракт.
— ООО «ИНКОМ» в сроки, установленные ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе, не размещен на электронной площадке подписанный проект контракта, — говорится в протоколе заседания комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта.
Теперь властям придется проводить повторный аукцион на выполнение работ по сносу аварийного дома.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru