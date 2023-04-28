В Омске ограничат движение транспорта по улице Тюменской из-за трещины на дороге

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Омская мэрия взяла под контроль ситуацию с трещиной, которая образовалась после таяния снега на улице Тюменской, возле Фрунзенского моста. Сегодня, 28 апреля, комиссия, состоящая из специалистов департамента городского хозяйства, департамента контроля и ресурсоснабжающих организаций обследовала дорогу.

Комиссия выявила два источника холодной воды, которые могли размыть асфальт. Специалисты предполагают, что находятся они на территории военного госпиталя. Работы по изучению причин разрушения дорожного полотна, а в дальнейшем – по их устранению, продолжаются.

– Сегодня на улице Тюменской специалисты установят дорожные знаки, ограничивающие скорость и запрещающие проезд грузового транспорта, – сообщили в пресс-центре администрации города.