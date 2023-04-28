В омской мэрии прокомментировали ситуацию с бараком на улице 3-я Енисейская

Фото: Соцсети

В мэрии пояснили, что в межведомственную комиссию города Омска от собственников дома №9 по улице 3-я Енисейская не поступало обращений с просьбой признать дом аварийным. Здание не было признано аварийным, требующим реконструкции или подлежащим сносу.

Одна квартира находится в собственности муниципалитета. Однако судебного решения, обязывающего сделать капремонт общего имущества, не было.

Мэр Сергей Шелест поручил специалистам администрации на месте проконсультировать жителей о процедуре, по которой дом может быть признан аварийным.