Игорь Антропенко предложил отладить систему профориентации педагогов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко сообщил, что на круглом столе в Штабе общественной поддержки обсуждались такие темы, как дефицит педагогов в образовательных учреждениях.

Антропенко подчеркнул, что важно создать систему профориентации и подготовки учителей с квалификацией по нескольким специальностям. Причем процесс подготовки преподавателей должен быть качественным и отлаженным. В апреле вопрос обеспечения педагогическими кадрами депутат обсудил с вузами и центром занятости.

— Сошлись во мнении с представителями вузов и центра занятости, что должна быть отлажена система профориентации и подготовки учителя со школьной скамьи, — отметил Игорь Антропенко.