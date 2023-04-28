Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 апреля 2023 7:26

Игорь Антропенко предложил отладить систему профориентации педагогов

Подготовка кадров должна начинаться «со школьной скамьи»
Елена Урманова

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко сообщил, что на круглом столе в Штабе общественной поддержки обсуждались такие темы, как дефицит педагогов в образовательных учреждениях.

Антропенко подчеркнул, что важно создать систему профориентации и подготовки учителей с квалификацией по нескольким специальностям. Причем процесс подготовки преподавателей должен быть качественным и отлаженным. В апреле вопрос обеспечения педагогическими кадрами депутат обсудил с вузами и центром занятости.

— Сошлись во мнении с представителями вузов и центра занятости, что должна быть отлажена система профориентации и подготовки учителя со школьной скамьи, — отметил Игорь Антропенко.