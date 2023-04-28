Жителей Омской области с боевым опытом приглашают на службу по контракту

Начальник организационно-аналитического обеспечения министерства региональной безопасности Омской области Дмитрий Деревянченко подробно рассказал о военной службе по контракту, об ее условиях, о критериях отбора, а также о льготах и соцгарантиях для контрактников.

— Сейчас военная службы по контракту — одно из направлений реформирования российской армии. Это добровольная служба, когда гражданин заключает контракт с Минобороны РФ и обязуется проходить военную службу на определенных условиях. Основными критериями для отбора кандидатов на заключение контракта являются — уровень образования, физическая подготовка. Высокие требования предъявляются к психологическим качествам кандидата, — пояснил Деревянченко.

По словам эксперта, армия — огромный организм, нуждающийся в специалистах различных областей для нормального функционирования. Наиболее востребованные профессии: водители, врачи, картографы, механики, связисты и топографы. В зоне СВО ценятся специалисты с боевым опытом.

Каждому контрактнику гарантированы достойное денежное довольствие, а также региональные и федеральные выплаты, размер которых зависит от звания, воинской должности и иных факторов. Кроме того, есть ежемесячные выплаты и надбавки за уничтожение/захват вооружения и военной техники противника, за участие в наступательных действиях или за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

Записаться на военную службу по контракту можно несколькими способами: в военкомате по месту жительства, через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале госулуг, подать заявление в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или в обратиться пункт отбора в Омске, расположенный по адресу ул. 3-я Островская, д.3а (тел. 37-67-11). Телефон «горячей линии» — 122.