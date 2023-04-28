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НовостиОбщество28 апреля 2023 5:53

Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» помогают омичам голосовать за объекты для благоустройства

Одной из точек работы на этой неделе стал манеж СК «Красная звезда», где состоялся футбольный матч
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске с 15 апреля идет онлайн-голосование за объекты для комплексного благоустройства в 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 31 мая на платформе 55.gorodsreda.ru.

Омичи также могут проголосовать за понравившийся объект при помощи волонтеров, работающих на 11 информационных точках на территории города.

В среду, 26 апреля, одной из таких точек стал манеж СК «Красная звезда», где в этот день проходил матч «Иртыша» против «Оренбурга-2». До игры и в перерывах омичи могли обратиться к добровольцам и проголосовать за общественное пространство, которое бы они хотели видеть благоустроенным.

Информационные точки в Омске расположены на следующих площадках:

• ТК «Маяк-Молл» (пр. Комарова, 6/2), суббота и воскресенье, с 14:00 до 18:00;

• ТЦ «Омский» (ул. Интернациональная, 43), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00;

• ТК «Парк» (ул. Масленникова, 134), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00;

• ТК «Терминал» (пр. Мира, 9б), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00;

• ТЦ «Каскад» (пр. Маркса, 24), суббота и воскресенье, с 14:00 до 18:00;

• парк им. 30-летия ВЛКСМ, суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• парк «Зеленый остров», суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• ул. Ленина – ул. Партизанская, суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• ул. Ч. Валиханова, суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1), суббота и воскресенье, с 14:00 до 18:00;

• гипермаркет «О’КЕЙ», (ул. Энтузиастов, 2/1), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00

Волонтеров можно встретить и в общественном транспорте:

• в троллейбусах «Адмирал» маршрута № 4, с понедельника по воскресенье, с 13:00 до 17:00;

• в автобусах маршрута № 22, с понедельника по воскресенье, с 13:00 до 17:00.