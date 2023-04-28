Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» помогают омичам голосовать за объекты для благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске с 15 апреля идет онлайн-голосование за объекты для комплексного благоустройства в 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 31 мая на платформе 55.gorodsreda.ru.

Омичи также могут проголосовать за понравившийся объект при помощи волонтеров, работающих на 11 информационных точках на территории города.

В среду, 26 апреля, одной из таких точек стал манеж СК «Красная звезда», где в этот день проходил матч «Иртыша» против «Оренбурга-2». До игры и в перерывах омичи могли обратиться к добровольцам и проголосовать за общественное пространство, которое бы они хотели видеть благоустроенным.

Информационные точки в Омске расположены на следующих площадках:

• ТК «Маяк-Молл» (пр. Комарова, 6/2), суббота и воскресенье, с 14:00 до 18:00;

• ТЦ «Омский» (ул. Интернациональная, 43), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00;

• ТК «Парк» (ул. Масленникова, 134), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00;

• ТК «Терминал» (пр. Мира, 9б), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00;

• ТЦ «Каскад» (пр. Маркса, 24), суббота и воскресенье, с 14:00 до 18:00;

• парк им. 30-летия ВЛКСМ, суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• парк «Зеленый остров», суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• ул. Ленина – ул. Партизанская, суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• ул. Ч. Валиханова, суббота и воскресенье, с 16:00 до 20:00;

• ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1), суббота и воскресенье, с 14:00 до 18:00;

• гипермаркет «О’КЕЙ», (ул. Энтузиастов, 2/1), с понедельника по воскресенье, с 15:00 до 19:00

Волонтеров можно встретить и в общественном транспорте:

• в троллейбусах «Адмирал» маршрута № 4, с понедельника по воскресенье, с 13:00 до 17:00;

• в автобусах маршрута № 22, с понедельника по воскресенье, с 13:00 до 17:00.