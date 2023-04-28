В Омске завершается разработка инновационного комплекса предотвращения нештатных ситуаций на неохраняемых железнодорожных переездах

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Встреча была приурочена к международному Дню творчества и инновационной деятельности.

Представители инженерного состава железнодорожных предприятий, обеспечивающих работу путевого комплекса, систем автоматики и телемеханики, электроснабжения в Омской области, рассказали о применяемых инновационных решениях обеспечения безопасности на переездах.

В частности, речь шла об установке на переездах современных систем освещения. Так в Омской области, в последние годы почти на 60 переездах были установлены светодиодные светильники, в том числе на 17 – в прошлом году. На 48 переездах светофоры также оборудованы светодиодами, которые обеспечивают лучшую видимость в сравнении с ламповыми системами сигнализации.

Для повышения бдительности водителей на 7 переездах региона установлены видеокамеры, а на одном из переездов Омска установлен проекционный комплекс световых полос на проезжую часть в темное время суток.

В качестве предложения, повышающего качество и надежность освещения на переездах, предложено применять инновационные светодиодные светильники со встроенной солнечной батарей. Дополнительное освещение повышает безопасность на месте и приносит дополнительный экономический эффект экономией электроэнергии.

На обсуждение также вынесены варианты привлечения внимания водителей: гобо-проекторы, табло обратного отсчета, Г-образные опоры со светодиодной лентой.

Доцент кафедры АиТ ОмГУПС Гаяз Ахмедзянов представил разработку комплекса предотвращения нештатных ситуаций на неохраняемых железнодорожных переездах.

– На такие переезды приходится 95% ДТП на переездах на сегодняшний день. Предлагаемый комплекс позволяет передавать информацию о нештатной ситуации на железнодорожном переезде напрямую в кабину машиниста приближающегося поезда, – подчеркнул ученый.

Напомним, среди частых нарушений, приводящих к ДТП – проезд на запрещающий сигнал светофора, вождение автомобиля в пьяном виде или с технической неисправностью, выезд на встречную полосу.

Железнодорожники призывают водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенности, внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.

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