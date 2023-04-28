«Росводоканал Омск» информирует абонентов о работе в майские праздники

Главная задача поставщика ресурсов обеспечить горожан качественными и бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения. За работой сетей и сооружений в выходные и праздничные дни будут следить 32 бригады специалистов. Для устранения внештатных ситуаций подготовлено 128 единиц автотранспорта и спецтехники, среди которых экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы, бульдозеры и автокраны. Сотрудники лабораторного центра будут постоянно контролировать качество питьевой воды на сооружениях водоподготовки и в городской распределительной сети, а также качество сточных вод на очистных сооружениях канализации.

Омичам, которые запланировали очный визит, следует помнить, что 1, 7, 8 и 9 мая офисы обслуживания клиентов работать не будут. Со 2 по 6 мая специалисты коммерческой дирекции примут потребителей очно по талонам предварительной записи. В эти же дни можно будет произвести оплату за холодную воду и канализацию в кассе предприятия без комиссии.

Задать свои вопросы о начислениях, поверке, опломбировке горожане смогут специалистам контакт-центра в любой день в 8 до 20 часов. Операторы принимают звонки без выходных по телефону 53-00-11.

Отметим, что плановые работы на сетях холодного водоснабжения с 1 по 9 мая проводиться не будут. Омский водоканал желает горожанам солнечных и теплых майских дней. Если потребуется помощь специалистов, сообщить о неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам 75-16-00 (диспетчерская водопроводных сетей) и 75-04-00 (диспетчерская канализационных сетей).