Энергетики почтили память Великой Победы

Акция организована АО «ТГК-11» и посвящена Дню победы в Великой Отечественной войне. Старт акции начался с площадки на Иртышской набережной, а финальной точкой эстафеты стал мемориал «Слава Героям» на бульваре Победы.

Впервые акция прошла в прошлом году по инициативе молодёжного актива компании. На первый старт Эстафеты Победы вышли сотрудники ТГК-11 и Омск РТС, все структурные подразделения компаний, а также члены их семей. Акция получила большой отклик не только в городе Омске, но и за его пределами – жители других городов выразили готовность присоединиться.

В этом году на Эстафету вышло более тысячи омичей. Акцию поддержали активные представители Омской энергосбытовой компании, Тепловой компании, Газпромбанка, СОГАЗа, Всероссийского электропрофсоюза, Кварц групп, Драматического Лицейского Театра, СИГМА.

Генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский отметил значимость проекта:

- Очень важно сохранить великую историю подвига для наших детей, отдать дань уважения тем, кто ценою своих жизней отстоял целостность и независимость нашей страны. В прошлом году, проводя данную акцию впервые, мы не думали, что такое большое количество предприятий откликнется на нашу инициативу. Вместе с нашими семьями и детьми мы показываем единение поколений для сохранения памяти о героизме русского солдата.