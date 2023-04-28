Предприятие засыпало золой целый поселок под Омском

Фото: Иван ВИСЛОВ

Целый поселок под Омском предприятие засыпала золой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас в селе Ульяновка Омского района работают специалисты прокуратуры и Росприроднадзора. Оба надзорных органа проверяют загрязнение атмосферного воздуха и земельных участков золой.

- У предприятия запрошена соответствующая документация, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заключили в профильном ведомстве.

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