Предприятие засыпало золой целый поселок под Омском

Фото: Иван ВИСЛОВ
Целый поселок под Омском предприятие засыпала золой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас в селе Ульяновка Омского района работают специалисты прокуратуры и Росприроднадзора. Оба надзорных органа проверяют загрязнение атмосферного воздуха и земельных участков золой.
- У предприятия запрошена соответствующая документация, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заключили в профильном ведомстве.
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