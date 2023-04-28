Выплата молодым аграриям Омской области увеличена до полумиллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До полумиллиона рублей увеличена единовременная выплата молодым аграриям Омской области. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

- Теперь они смогут получить до 500 тысяч рублей. Уверен, что эта мера поддержки привлечет в сельское хозяйство новых специалистов, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Претендовать на деньги могут выпускники вузов и колледжей, которые окончили образовательные учреждения не позднее трех лет назад.

На эти цели в областном бюджете предусмотрели 13 млн рублей. Заявки уже отправили 17 претендентов.

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