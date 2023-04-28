Роспотребнадзор проверит масляное пятно на Иртыше в районе омского речного вокзала

Фото: управление Россельхознадзора по Омской области

Масляное пятно на Иртыше в районе омского речного вокзала проверит региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Управлением Роспотребнадзора по Омской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» организовано проведение лабораторных исследований воды на содержание вредных (загрязняющих) веществ, - сообщили в управлении.

Также отмечается, что ситуация остается на контроле специалистов ведомства. Между тем, обнаружили несвойственный цвет воды прохожие. Они разместили информацию в соцсетях.

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