Водопровод за 135 млн рублей появится в Стромалиновке Нижнеомского района

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Стромалиновке Нижнеомского района появится водопровод за 135 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Водопроводные сети и очистные сооружения строят для 817 жителей. Работа запланирована в рамках проекта «Чистая вода».
– Жителей села Старомалиновка Нижнеомского района обеспечим чистой водой. Улучшим качество питьевой воды для 817 человек, – сообщил Хоценко.
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