Виталий Хоценко вылетел в сёла, в которых 27 апреля у омичей сгорели жилые дома

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Хоценко о важном»
В сёла, в которых 27 апреля у омичей сгорели жилые дома , вылетел врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Видео с борта вертолета появилось ранним утром 28 апреля. Глава региона сообщил, что намерен провести встречи с жителями.
- Утром вылетел в Большереченский и Крутинский муниципальные районы, где вчера был пожар. Также побываю в Называевске. Везде пообщаюсь с жителями. Оперативно буду сообщать, - написал Хоценко.
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