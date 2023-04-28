Олег Газманов выступит 1 мая на концерте-митинге в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На концерте-митинге в Омске 1 мая должен выступить Олег Газманов. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Как сообщает издание, артист должен принять участие в акции по отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

Точное место мероприятия не сообщается. Известно, что певец исполнит в рамках мероприятия 14 песен.

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