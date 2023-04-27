По поручению Хоценко на место пожара в омский Большереченский район отправился зампред Алексей Ромахин

Алексей Ромахин.

В пресс-службе облправительства сообщили, что по поручению главы региона Виталия Хоценко на место пожара в деревню Чистоозерье Большереченского района Омской области отправился зампредседателя правительства Алексей Ромахин. На месте он должен будет разобраться в ситуации с пожаром, в котором уничтожено 4 жилых дома.

По предварительным данным, пожар в деревне Чистоозерье Старокарасукского поселения произошел в 11 часов. Загорелась сухая трава. На быстрое распространение огня повлиял сильный ветер. По данным МЧС, всего сгорело 15 строений, 4 из которых жилые дома. На данный момент огонь локализован. На месте также работает глава Большереченского района Василий Майстепанов. Погибших при пожаре нет.

За проверку инцидента взялась прокуратура Омской области проверит - ведь в области был введен накануне особый противопожарный режим. Гражданам запретили разводить костры, сжигать мусор, траву, листья. Ограничения действуют до 25 июня.