Омский Роспотребнадзор проверит странные пятна на поверхности Иртыша, на которые пожаловались жители

Фото: Жесть Омск.

Жалобы на пятна непонятного происхождения на поверхности Иртыша появилась в паблике «Жесть Омска» соцсети «ВКонтакте». Очевидец сообщил, что их третий день можно увидеть на воде в районе речного порта. Судя по фотографиям с места, также опубликованным в посте, на поверхности воды видны некие разводы.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области отреагировали на сообщения, опубликованные в социальных сетях. Специалисты ведомства совместно с Центром гигиены и эпидемиологии региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения проведут лабораторные исследования воды на содержание загрязняющих веществ.

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