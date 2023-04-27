В мае омичи раньше обычного получат соцвыплаты и пенсии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омском отделении Социального фонда РФ сообщили, что доставка пенсий и других выплат за май 2023 года начнется раньше обычного из-за праздничных дней.

Пенсия почтой будет доставлена 5-6 мая, через банки зачислена 5 мая. За 21 мая (воскресенье) омичи получат пенсию 16 и 19 мая.

Выплаты по уходу за детьми до полутора лет работающим гражданам в связи с выходным днем 8 мая будут перечислены досрочно – 4 и 5 мая.

Получателям пособий и мер соцподдержки от Социального фонда деньги переведут 3 мая.

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будут доставлены 5 мая получателям через «Почту России», 16 мая – получателям через банки.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за май будет доставлена 5 июня.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru