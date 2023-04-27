Хоценко обсудил цены на строительство с начальником Главгосэкспертизы Игорем Маныловым, приехавшим в Омск

В центре - Манылов. Фото: Омскпортал.
Начальник Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов находится с рабочим визитом в Омске. Цель его визита - встреча с представителями строительной отрасли Сибири по вопросам взаимодействия с Главгосэкспертизой. Также он встретился с руководителем региона Виталием Хоценко.
- Ценим, что в Омске находится один из филиалов Главгосэкспертизы, мы наладили плотное взаимодействие, — сообщил Хоценко. Затем руководитель сообщил о печальнгой ситуации со строителями в регионе - крепких компаний все меньше.
В ответ Манылов отметил, что Главгосэкспертиза готова оказывать региону содействие. Технология взаимодействия отработана, эффективность процессов работы с заказчиками, проектировщиками повысилась.
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