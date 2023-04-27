Больше половины омичей боятся потерять работу из-за болезни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный стресс и тревога вынуждают каждого второго омича увольняться с работы. Согласно опросу «Группы Ренессанс страхование» и исследовательского центра Зарплаты.ру, недугами, которые могут привести к полной или частичной потере работоспособности стали перманентные боли в спине и пояснице, заболевания сердца и сосудов, тревожное расстройство или депрессия.

Больше половины жителей Омска боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем (54%). Из них, каждый второй (41%) признался, что этот страх усилился с начала 2023 года, а 13% — испытывают по этому поводу перманентный стресс.

Такие опасения небезосновательны, так как каждому третьему (30%) уже приходилось увольняться из-за проблем со здоровьем, а почти столько же респондентов (34%) считают, что причиной этому послужил слишком высокий уровень тревоги и стресса на работе.

Сократить количество страхов и опасений, по мнению каждого четвертого омича (25%), поможет наличие ДМС с полным покрытием. Каждого пятого респондента (19%) успокоила бы обязательная компенсация полного курса лечения, в случае болезни. 19% порадовала бы возможность перехода на другую должность, которую он сможет выполнять.

- Количество обращений за онлайн консультацией за первый квартал выросло на 25% в сравнении с прошлым годом, - комментирует управляющий директор по ДМС Юлия Галаничева.

Болезнями, которые могут подорвать здоровье, жители Омска считают перманентные боли в спине и пояснице (44%), болезни сердца и сосудов (39%) и психические заболевания (34%), например тревожное расстройство или депрессия. Именно эти болезни, по мнению большинства опрошенных могут привести к временной нетрудоспособности (64%), а каждого третьего (28%) пугает перспектива навсегда лишиться возможности вести трудовую деятельность.

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