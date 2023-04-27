Виталий Хоценко назначил себе в Омске зама из Донецка

Фото: Википедия.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил о назначении двух заместителей председателя правительства Омской области. Одним из них предсказуемо стал кадровый военный Андрей Шпиленко, работавший вместе с хоценко на Донбассе.

– Андрей Викторович будет курировать деятельность представительства Омской области при правительстве РФ в городе Москве. Помимо хозяйственной работы, основная задача – сделать так, чтобы представительство в Москве стало центром притяжения инвесторов, – заявил врио губернатора.

Также Хоценко добавил, что правительство стермится значительно улучшить инвестиционный климат.

Что касается Шпиленко, то с 1993 по 2002 годы он служил в Вооруженных силах Российской Федерации, сейчас - полковник в запасе. После увольнения в 2005 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В служебном списке Шпиленко - должность заместителя руководителя аппарата депутатского объединения Госдумы, проректора Московского госуниверситета технологий и управления, заместителя генерального директора ОАО «Интеллект Телеком», директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

В прошлом году Шпиленко являлся председателем правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».

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