С 1 мая в Омской области запускают водные маршруты

Фото: сайт Большеречье.ру.

С 1 мая в Омской области откроют сезон водного транспорта для пассажиров. Запустят только три маршрута через Иртыш. Это поездки на теплоходе «Заря-353» до Большеречья и садовый маршрут «Центр – Зеленый берег», а также будет курсировать межмуниципальный маршрут «Большая Тебендя (Паново) – Кайсы».

Последний из указанных маршрутов на территории Усть-Ишимского района ежедневно будут обслуживать катера «Строительный №359» и «Строительный №360». Стоимость бидета - 225 рублей, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

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