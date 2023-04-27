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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:48

С 1 мая в Омской области запускают водные маршруты

Все перевозки идут по Иртышу
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: сайт Большеречье.ру.

Фото: сайт Большеречье.ру.

С 1 мая в Омской области откроют сезон водного транспорта для пассажиров. Запустят только три маршрута через Иртыш. Это поездки на теплоходе «Заря-353» до Большеречья и садовый маршрут «Центр – Зеленый берег», а также будет курсировать межмуниципальный маршрут «Большая Тебендя (Паново) – Кайсы».

Последний из указанных маршрутов на территории Усть-Ишимского района ежедневно будут обслуживать катера «Строительный №359» и «Строительный №360». Стоимость бидета - 225 рублей, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

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