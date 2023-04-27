В Большереченском районе Омской области почти целиком сгорело село

Пресс-служба омского МЧС сообщила о крупном пожаре, который случился 27 апреля 2023 года в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области.
Как сообщают спасатели, после 13.00 часов утра вокруг деревни начала гореть сухая трава, и огонь махом перекинулся дома. Сообщается, что в огне уничтожено 15 строений.
В МЧС по Омской области сообщили, что на месте работали 4 пожарных машины и 11 человек личного состава. Огонь удалось лекализовать только спустя полтора часа - мешал сильный порывистый ветер.
В этом же селе, как уточняется, также горит сухая трава. Ее тушат с помощью трактора и мотопомпы.
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