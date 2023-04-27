В Омске изменился график движения садовых маршрутов

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

График движения садовых маршрутов изменился. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автобус маршрута № 141 поедет ж/д вокзала в 7:20, последний вечерний рейс — до ж/д вокзала от СНТ «Золотое Руно» в 19:50.

На 131 направлении отправления будут осуществляться от остановки «Улица 20-я Линия». А маршрут № 71 будет обслуживаться муниципальными автобусами МП «Пассажирское предприятие № 8».

А вот частный перевозчик отказался от маршрута № 219Б «Ул. Лизы Чайкиной — СНТ «Осташково». Его заменит автобус № 119 с подвижным составом в 10 единиц.

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