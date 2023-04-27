На севере Омской области по требованию прокуратуры установят специальные светофоры

Фото: прокуратура Омской область

Специальные светофоры по требованию прокуратуры установят на севере Омской области в городе Тара. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дорожные объекты не были оборудованы звуковыми и тактильными сигналами, что нарушали права граждан с ограниченными возможностями. Местная администрация игнорировала проблему.

Теперь же после вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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