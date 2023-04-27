Следком проверяет информацию из соцсетей о разгуливающем по Омску педофиле

Фото: Эдуард Абрамов

Информацию о разгуливающем по Омску педофиле проверит региональное управление Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Проводится доследственная проверка по информации, размещенной в сети Интернет, о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, - уточнили в управлении.

Омичи рассказали, что видели подозрительного мужчину возле школ № 61 и 82 в Нефтяниках. Он предлагал 12-летней девочке уйти с ним, а также наблюдал за другими ученицами.

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