Голуби доставляют неприятности омичам, живущим на проспекте Королева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Живущим на проспекте Королева омичам доставляют неприятности голуби. Люди пожаловались в соцсетях.

– При плюсовой температуре мухи облепляют стены дома, балконы и окна. Открыть окно или балкон невозможно, – прокомментировала омичка.

Неприятный запах, пух и перья привлекают мух. Это неприятное соседство люди терпят уже три года. По словам авторов поста, они неоднократно обращались в Россельхознадзор, однако ситуация не изменилась.

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