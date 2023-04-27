Голуби доставляют неприятности омичам, живущим на проспекте Королева

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Живущим на проспекте Королева омичам доставляют неприятности голуби. Люди пожаловались в соцсетях.
– При плюсовой температуре мухи облепляют стены дома, балконы и окна. Открыть окно или балкон невозможно, – прокомментировала омичка.
Неприятный запах, пух и перья привлекают мух. Это неприятное соседство люди терпят уже три года. По словам авторов поста, они неоднократно обращались в Россельхознадзор, однако ситуация не изменилась.
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