Навигация в Омске стартует с 28 апреля

Фото: Александр КОЦ
С 28 апреля в Омске стартует навигация. Парад с участием курсантов Омского командного речного училища начнется в 10.00.
Зрители, которые смогут расположиться возле Иртышских ворот или здания речного вокзала смогут услышать духовой оркестр и увидеть церемонию вручения корабельного штурвала.
Между тем, прогулочные теплоходы и рейсовые маршруты начнут ходить уж с 29 апреля. Первый туристический до Большеречья отправится 2 мая, а дачный – 3 мая.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru