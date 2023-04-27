Навигация в Омске стартует с 28 апреля

Фото: Александр КОЦ

С 28 апреля в Омске стартует навигация. Парад с участием курсантов Омского командного речного училища начнется в 10.00.

Зрители, которые смогут расположиться возле Иртышских ворот или здания речного вокзала смогут услышать духовой оркестр и увидеть церемонию вручения корабельного штурвала.

Между тем, прогулочные теплоходы и рейсовые маршруты начнут ходить уж с 29 апреля. Первый туристический до Большеречья отправится 2 мая, а дачный – 3 мая.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru