Водителя, устроившего массовую аварию на окраине Омска, будут судить за нарушение ПДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За нарушение ПДД будут судить водителя, устроившего массовую аварию на окраине Омска. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в ноябре 2022. Тогда на улице Мельничной водитель автомобиля «Тойота Спринтер» выехал на встречку и врезался с маршруткой №394, а потом влетел в автомобили «Лада 219010» и «Рено Дастер».

- В связи с этим следователь квалифицировал действия водителя «Тойоты Спринтер» по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), - сообщили в полиции.

К слову, тогда в аварии пострадали пятеро: сам предполагаемый виновник столкновения, 18-летняя девушка, 45-летний мужчина и женщины 44 и 72 лет.

Мужчине грозит до двух лет колонии.

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