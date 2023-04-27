Проекты омских старшеклассников по нефтехимии стали лучшими на престижном турнире «Умножая таланты»

Омский НПЗ «Газпром нефти» помог отправить омских победителей регионального этапа конкурса на финал в Санкт-Петербург, откуда ребята привезли две победы за командные проекты.

Школьников 8-11 классов из разных регионов России состязались в решении предметных олимпиад и производственных кейсов. Победителями стали участники из Оренбурга, Тюмени и Мегиона. Они получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в ОмГТУ, Санкт-Петербургский госуниверситет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский и Томский политехи и Тюменский госуниверситет.

Как считает первый проректор университета ИТМО Дарья Козлова, дополнительные баллы к ЕГЭ – это приятный бонус, но главная ценность турнира в возможности приложить руку к созданию реальных проектов. У участников финала будет больше шансов присоединиться к серьезному научному проекту во время обучения в вузе.

Проект организован компанией «Газпром нефть» вместе с университетами из шести регионов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Это одна из крупнейших российский образовательных программ поддержки талантливых школьников.

«Победители и призеры интеллектуального турнира «Умножая таланты» — составляют золотой фонд будущих профессионалов. Каждого из них мы будем рады видеть среди участников профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которую наше предприятие реализует для подготовки высококвалифицированных нефтепереработчиков. Омский НПЗ заинтересован в привлечении сотрудников нового поколения. Они быстро адаптируются к условиям сложного производства и стремятся к постоянному профессиональному росту», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» вошел в перечневый список Минпросвещения РФ. Для формирования личного зачета ребята проходили тестирование по математике, химии, информатике и инженерии. Финальным заданием были командная подготовка и защита инженерного или научного проекта. Два омских проекта в области инжиниринга и нефтехимии заняли первые места в старшей и младшей группе соответственно. Они были посвящены реинжинирингу клапана контроля притока и ускорению подготовки нефтяного сырья.

«Турнир «Умножая таланты» для нас стал площадкой для проверки своих навыков и адаптивности — было много новых людей, наставников, технологических пространств. Удалось познакомиться с ведущими техническими вузами. Мы с товарищем по команде смогли поработать на уникальном лабораторном оборудовании, увидели в действии новейшие цифровые технологии. В общем, весь турнир мы использовали свои коммуникативность и умения на полную. Наш нефтехимический проект получил первое место, что лишний раз убедило в правильности выбранного профессионального пути», — поделилась победитель в командном зачете турнира из Тары Омской области Ангелина Горошкевич.

Призеры турнира получат образовательную и карьерную поддержку компании. Они смогут пройти подготовительные курсы для абитуриентов или попасть на стажировку в технологические центры «Газпром нефти».