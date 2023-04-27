Омск РТС информирует об отключении горячего водоснабжения

С 16 по 25 мая 2023 года, согласно утверждённого Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС в летний период 2023, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей луча Юбилейный от ТЭЦ-4.

Прекращается ГВС потребителей: Проспект Мира, улицы Пригородная, Попова, Забайкальская, Комбинатская.

С 17 по 30 мая 2023 года, согласно утверждённого Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС в летний период 2023, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Западного луча и луча Оранжерея ТЭЦ-5.

Прекращается ГВС потребителей: ул. 30 лет ВЛКСМ, Арнольда Нейбута, Богдана Хмельницкого, Звездова, Куйбышева, Омская, 2-я Производственная, Учебная, Пранова, Маршала Жукова, Иркутская, Декабристов, Ленина, Театральная, Комиссаровская, Иртышская Набережная, Думская, 10 лет Октября, Лермонтова, Пушкина, Краснофлотская, Чехова, 20 лет РККА, Ильинская, Красных Зорь, Маяковского, Масленникова, Полковая, Почтовая, Успенского, Чокана Валиханова, 5 Армии, 8-я и 9-я Линии, Бударина, Гагарина, Герцена, 1,2,3-я Заречные, Ивана Алексеева, Интернациональная, Карла Либкнехта, Красногвардейская, Красный Путь, Некрасова, Орджоникидзе, Партизанская, Спартаковская, Тарская, Таубе, Третьяковская, Чкалова, 1-я Учхозная, Фрунзе, Яковлева, Слободская, Степная, Ленинградская пл. , проспект Карла Маркса, набережная Тухачевского, Газетный переулок.