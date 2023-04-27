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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:42

В городке Нефтяников пройдут гидравлические испытания

Источник:kp.ru

С 10.00 до 16.00 28 апреля 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе проспекта Губкина и улицы Нефтезаводская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.