Омск и Гомель официально стали городами-побратимами

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Сергей Шелест и председатель горисполкома Гомеля Владимир Привалов подписали соглашение об установление побратимских отношений между городами.

— У Омска хороший опыт развития партнерских и побратимских отношений. Сейчас мы взаимодействуем с тридцатью городами в России и ближнем зарубежье. С Беларусью плотно работаем давно, наши давние партнеры Минск и побратим Могилев. Белоруссия входит в пятерку основных иностранных партнеров Омского региона. Внешнеторговый оборот Омской области с Беларусью год от года стабильно растет, — сказал Сергей Шелест.

Градоначальник подчеркнул, что, кроме экономических, необходимо развивать связи в таких сферах, как культура, спорт, образования. По его словам, для этого есть возможности.

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