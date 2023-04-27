В Омской области выявили еще один случай бешенства с начала года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В деревни Крутые Луки в Калачинском районе Омской области зарегистрировали новый случай бешенства. Вирус был обнаружен у домашней собаки, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве.
— В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством государственной ветеринарной службой Омской области проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения заболевания и ликвидацию очага, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области.
В ведомстве отмечают, что на территории региона были зарегистрированы пятнадцать очагов бешенства.
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