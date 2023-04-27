В Омской области на выходных резко похолодает до -5 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую область в субботу, 29 апреля, придет резкое похолодание. Температура воздуха упадет с +26 до -5 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Если в пятницу, 28 апреля, на территории региона воздух прогреется до +26 и пройдет кратковременный дождь с грозой, местами град, то в ночь на субботу, 29 апреля, столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем ожидается до +14 градусов. Ветер северо-западный, северный с порывами до 18 метров в секунду. Осадков не ожидается.

По прогнозу синоптиков, в майские праздники погода в Омске и области не изменится: в дневные часы температура воздуха не будет превышать +15 градусов.

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