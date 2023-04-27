В Омской области на майские праздники изменят расписание нескольких электричек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области на майские праздники изменят расписание движения нескольких электричек.

Так, 1,8 и 9 мая будет отменены электропоезда № 6672 Омск—Калачинская (отправление со станции Омск в 17:29) и № 6661 Калачинская—Омск (отправление со станции Калачинская в 5:59). Другие электрички по этим маршрутам продолжат курсировать по обычному графику.

Кроме того, 30 апреля и 7 мая не будут курсировать электрички по маршруту Москаленки—Омск.

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