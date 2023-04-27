В омском департаменте имущественных отношений прошли обыски по уголовному делу о взятке

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Омске в среду, 26 апреля, следователи провели обыски и выемку документов в департаменте имущественных отношений по уголовному делу о взяточничестве. Среди фигурантов дела один из заместителей руководителя ведомства и предприниматель, который дал ему взятку.

— По версии следствия, 9 марта 2023 года в одном из кафе на улице Ленина чиновник получил от предпринимателя, действующего в интересах руководителя иногородней организации, осуществляющей на коммерческой основе деятельность по управлению недвижимым имуществом, в виде взятки 970 тысяч рублей за ряд незаконных действий, направленных на заключение договора аренды по заниженной стоимости нежилых помещений одного из рынков города на длительный срок, а также за общее покровительство и попустительство, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Подозреваемых задержали, расследование продолжается.

Отметим, по информации СМИ, в получении взятки подозревают замдиректора департамента Евгения Кондратьева.

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