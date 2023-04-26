В Омске в Кировском округе нашли школьников, пропавших 25 апреля

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировском округе найдены подростки, пропавшие вчера. Ребят нашли сегодня на улице Лукашевича сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску.

Мальчишки рассказали полицейским, что все это время гуляли. Как утверждают подростки, ночевали они на одной из дач.

— В настоящее время школьники находятся в отделе полиции, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, противоправных действий в отношении подростков не совершалось, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.