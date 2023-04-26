Житель поселка Биофабрика подал в суд на омскую мэрию из-за строительства детсада

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омич подал в суд на департамент строительства, ООО «СПК «Сибцентрстрой» и ООО «СибГорПроект». Мужчина рассказал, что строительство детского сада недалеко от его земельного участка доставило ему с того времени немалые неудобства. Все началось с 2021 года. Сначала собственнику ограничили подъезд к дому: участок был завален строительным мусором.

Затем зимой мужчина остался без воды: строители сняли часть грунта там, где проходил трубопровод. В результате трубопровод промерз. Плодородная земля с участка была вывезена. Взамен появилась земля с мусором. Также сломали забор.

Более того, строители даже не позаботились о канализации, поэтому дождевая вода и вода от таяния снега стекает с территории детского сада в низину, где расположен дом жителя поселка.

Так как возникла угроза затопления дома, Центральный районный суд обязал департамент строительства устранить причины затопления земельного участка.

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