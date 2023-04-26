Виталий Хоценко расширил перечень льготников, которые смогут получить компенсацию по догазификацию

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В Омской области с 1 мая 2023 года количество категорий льготных граждан, которые могут компенсировать расходы за перевод домовладения с печного на газовое отопление по программе догазификации, вырастет до 27. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Виталий Хоценко.

— Получить компенсацию смогут члены семей льготников различных категорий. Кроме того, компенсировать до 130 тысяч рублей за проведенные работы при подведении газа смогут новые категории участников СВО. Это и добровольцы, и военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, а также военнослужащие военной комендатуры, военной автомобильной инспекции, а также военнослужащие омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева. Скажу, что круг получателей этой меры социальной поддержки мы будем увеличивать, — сообщил Хоценко.

Подписанный главой региона документ также расширяет перечень воинских частей, военнослужащие которые принимали непосредственное участие в СВО и получили право на льготу.

На данный момент самыми большими категориями льготников в регионе являются работники бюджетной сферы, участники СВО, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей с инвалидностью, пенсионеры, омичи с инвалидностью. Примечательно, что Омская область — лидер среди регионов Сибири по количеству льготных категорий граждан, которым предоставляются компенсации по программе догазификации.

Для получения компенсации необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства. Все, что нужно: паспорт, заявление, договор на подключение и поставку газа. Остальные документы специалисты МФЦ запросят сами в соответствующих ведомствах.